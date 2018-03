Tsjong Iepen Poadium stopt na ruim 30 jaar

Tsjong Iepen Poadium stopt na ruim dertig jaar met het organiseren van de Tsjong-avonden.Tsjong Iepen Poadium is ontstaan uit Tsjoch (vereniging van Friese volksmuzikanten) en bood beginnend talent een podium. De allerlaatste gegeven is zaterdag 17 maart.

Voor sommige deelnemers was het podium van Tsjong een test om hun podiumangst te overwinnen of om te ervaren wat het publiek ervan vond. Deelnemers als Gurbe Douwstra, Bauke van der Woude, Grytsje Kingma, Iris Kroes, Lammert van der Velde, de Titelroaskes en Duo Ferbean zetten hun eerste stappen bij Tsjong. Muziek, toneel, cabaret, voordrachten en dans kwamen allemaal voorbij.

Steeds meer culturele centra bieden beginnende artiesten de gelegenheid om op te treden. Daarom kwamen er steeds minder deelnemers en minder publiek naar de Tsjong-avonden. Nu Tsjoch ook is opgeheven, is het tijd om met Tsjong te stoppen. "Onze tijd is geweest, we hebben het met veel plezier gedaan en kunnen terugkijken op een mooie tijd," zegt voorzitter Minke Hart. "Door de jaren heen hebben veel artiesten en vrijwilligers bijgedragen aan het succes van de Tsjong-avonden."

De laatste avond is in De Skippersseal in Oudega (Smallingerland). Artiesten van het eerste uur Nanne en Ankie doen dan mee.