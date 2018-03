In een sauna in Kortezwaag is zondagmorgen kort brand geweest. Alle bezoekers waren ondertussen al uit het gebouw. De sauna zit in het Sportcentrum Kortezwaag, aan de Mientewei. De brandweer had de brand opgeschaald naar middelbrand en was met meerdere eenheden in actie. De korpsen van Gorredijk en Jubbega zijn aan het blussen geweest.

Er kwam veel rook vrij bij de brand. Al vrij snel kon de brandweer het sein brand meester geven.