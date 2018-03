FK kratjeschuiven op Jouster gracht

In Joure is zaterdag het Fries Kampioenschap kratjeschuiven op het ijs van de gracht gehouden. Mathijs van der Poel kwam op het idee toen hij met een paar vrienden in de kroeg zat. "We zagen dat het ijs in de Kolk wel hield en geïnspireerd door curling op de Olympische Spelen kwamen we op dit idee," vertelt Mathijs van der Poel. Ze plaatsten een oproep en 15 teams, van elk drie man, schreven zich in. Ze maakten een echte baan met diverse cirkels, zoals bij curling, en natuurlijk waren er ook bezems.

Elke team kreeg zes bierkratjes met lege flesjes, de ene rood en de andere groen. De deelnemers kwamen overal vandaan. Omdat scheidsrechter Ruurd Schaaf de hele middag op het ijs moest staan, was een terrasheater op het ijs gezet. "Op het laatst kwam daar wel een plas water op het ijs te liggen."

De finale ging tussen een wat ouder team en een jeugdteam. De winnaars kregen het inschrijfgeld van alle teams. "Het was een succes, er waren wel zo'n honderd toeschouwers aan de kant. Het is zeker voor herhaling vatbaar."