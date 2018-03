Jurgen Streppel: "Dit is een terechte uitslag"

"We hebben gevochten voor de overwinning," zei trainer Jurgen Streppel na afloop van de wedstrijd die zijn club SC Heerenveen met 2-0 won van Willem II. "We willen graag dominant zijn en wat dat waren we vandaag wat minder, maar we hebben wel drie punten. Dit is een terechte uitslag, we hebben geen kansen weggegeven. We hebben zelf wel genoeg kansen gecreëerd, in de tweede helft hebben we vijf, zes kansen gehad, waar we doelpunten hadden moeten maken en waar we maar één hebben gemaakt."

De trainer zag dat er veel lege plaatsen op de tribunes waren. "Dat zal met het weer te maken hebben. Ik zal ze eens bellen waar ze waren."

Man van de wedstrijd Lucas Woudenberg is blij met de overwinning. "Lekker dat de eerste kans die je krijgt er gelijk in vliegt. Dat geeft een goed gevoel, ook voor de ploeg en de supporters."