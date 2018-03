Politie druk met vervelende stappers in Leeuwarden

De politie in Leeuwarden heeft het, ondanks de kou, zaterdagnacht druk gehad met stappers. Een portier van een eetgelegenheid aan het Ruiterskwartier kreeg een vuistslag in zijn gezicht, toen hij voor zijn zaak twee partijen uit elkaar wilde scheiden. De politie heeft een 37-jarige inwoner van de gemeente Waadhoeke aangehouden.

Een 28-jarige Leeuwarder is aangehouden in een café op het Groot Schavernek, terwijl die persoon een collectieve horeca-ontzegging had tot januari 2020. Een andere, ook 28-jarige, Leeuwarder is voor de zevende keer aangehouden nadat de persoon met een binnenstadsverbod door camera's werd gezien in de Grote Hoogstraat.

‏Eerder die nacht kwam de melding dat de steegportier van de Oude Doelesteeg was mishandeld. De verdachte was zeer opstandig bij de aanhouding en liet bovendien alles lopen toen hij in de cel zat. Omdat hij zich niet kon identificeren, zoekt de politie later uit wie hij is. Het slachtoffer doet aangifte.

En een 40-jarige Leeuwarder is opgepakt omdat hij in de Klokstraat probeerde om een fiets te stelen.