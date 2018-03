De brandweer van Heerenveen is zaterdagavond opgeroepen voor een schoorsteenbrand in café It Skoat in Oudeschoot. De bezoekers stonden al buiten toen de brandweer arriveerde, want de kroeg stond vol rook.

Na inspectie bleek dat de pelletkachel de oorzaak was. De kachel is geleegd, gedemonteerd en veilig gesteld, de kroeg is geventileerd. Niemand raakte gewond, er was alleen rookschade.