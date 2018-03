Bij Lauwersoog is zaterdagnacht een auto in brand gevlogen. De brandweer kreeg om twee uur een melding van een autobrand op de N361. Toen ze ter plaatse kwamen, stond de wagen in lichterlaaie. De bestuurder lag in de buurt van de auto op de grond. Door onbekende oorzaak is de chauffeur tegen een betonblok aangereden en daarna is de auto in brand gevlogen.

De chauffeur is met onbekend letsel naar het ziekenhuis in Groningen gebracht.