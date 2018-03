SC Heerenveen wint in eigen huis eenvoudig van Willem II

Na vier wedstrijden op een rij zonder overwinning konden de spelers en supporters van SC Heerenveen zaterdagavond na afloop van een competitieduel weer juichen. De ploeg van trainer Jurgen Streppel was in het eigen Abe Lenstra Stadion te sterk voor Willem II: 2-0.

Heerenveen begon goed aan de wedstrijd en kwam door een doelpunt van Lucas Woudenberg op voorsprong. De linkerverdediger schoot van vlak buiten het zestienmetergebied de bal via de binnenkant van de paal achter Willem II-keeper Mattijs Branderhorst. Het was de eerste goal van Woudenberg in het shirt van Heerenveen. Halverwege de eerste helft was Reza Ghoochannejhad dicht bij een verdubbeling van de score, maar zijn schot ging naast. Beide ploegen zochten met een tussenstand van 1-0 de kleedkamers op.

Een paar tellen na het begin van de tweede helft was Ghoochannejhad veel succesvoller dan hij in de eerste helft was. Uit een voorzet van Denzel Dumfries maakte de Iraniër de 2-0. Een halfuur voor tijd maakte invaller Marco Rojas, in de ploeg gekomen voor Arber Zeneli, een mooie actie, maar kon daar geen 3-0 van maken. Een kwartier voor het einde van de wedstrijd viel de eerste 'kans' van Willem II te noteren, maar spits Fran Sol zag dat zijn inzet werd geblokkeerd.

In de slotfase gebeurde daarna niets meer, waardoor Heerenveen drie punten rijker is.

SC Heerenveen - Willem II 2-0 (1-0). 13. Lucas Woudenberg 1-0, 46. Reza Ghoochannejhad 2-0. Gele kaarten: Eyong Enoh, Elmo Lieftink (Willem II), Denzel Dumfries (SC Heerenveen).

Opstelling SC Heerenveen: Hansen; Dumfries, Høegh, Pierie, Woudenberg; Schaars, Thorsby, Vlap; Ødegaard (85. Van Amersfoort), Ghoochannejhad (81. Veerman), Zeneli (24. Rojas).