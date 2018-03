Ariëns eindigt in eindklassement Marathon Cup als tweede

Marathonschaatser Crispijn Ariëns is er zaterdagavond niet in geslaagd de Marathon Cup op zijn naam te schrijven. De schaatser uit Wolvega was de enige die nummer een Sjoerd den Hertog in de stand nog voorbij kon, maar in de laatste marathonwedstrijd van het seizoen eindigde de klassementsleider boven ploeggenoot Ariëns, waardoor Den Hertog het eindklassement won.

De wedstrijd op de Jaap Edenbaan in Amsterdam werd gewonnen door Simon Schouten. Bart Swings werd tweede. Bij de vrouwen won Lisa van der Geest, voor nummer twee Iris van der Stelt. Beau Wagemaker eindigde als derde.