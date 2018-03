LDODK wint thuis van KCC en houdt uitzicht op play-offs

De korfballers van LDODK hebben zaterdagavond in eigen huis met overtuigende cijfers gewonnen van KCC. In Gorredijk was de thuisclub veel te sterk voor de ploeg uit Capelle aan den IJssel: 33-22. Door de overwinning houdt het team van trainer Erik Wolsink uitzicht op het spelen van de play-offs.

De eerste vier van de Korfbal League plaatsen zich voor de play-offs. De eerste drie zijn inmiddels bekend: PKC, TOP en Blauw-Wit. De strijd om het vierde ticket gaat tussen LDODK en Fortuna, LDODK staat vijfde en heeft een punt minder dan nummer vier Fortuna.

Er zijn nog twee speelrondes te gaan in de reguliere competitie. Aankomende vrijdag speelt LDODK tegen koploper PKC. De week daarna komt DOS'46 op bezoek.