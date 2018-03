Na twee overwinningen in de kampioenspoule, verloor VC Sneek zaterdagavond de derde wedstrijd in deze poule van Sliedrecht Sport. De ploeg van waarnemend trainer Ruut de Wit ging in drie sets onderuit in Sliedrecht: 3-0.

De eerste set eindigde in 26-24 en de tweede in 25-19. In de derde set stond Sneek twee keer met vier punten voor, maar toch ging de set verloren (25-19). Sliedrecht Sport is na het winnen van Sneek nu de koploper in de kampioenspoule.