Schaatsen op natuurijs zorgt voor extra item Iepen Doar(p)

Iepen Doar(p), het audiovisuele LF2018-portret over Feanwâldsterwâl, komt zondag met een extra item. Aanleiding voor deze aflevering is de kou van de afgelopen dagen, waardoor er massaal op natuurijs kon worden gereden, bijvoorbeeld in Feanwâldsterwâl. Het extra portret heet 'Ik heet Sven' en gaat over een 9-jarig jongetje uit het dorp.

Sjoerd Litjens, initiatiefnemer van Iepen Doar(p), legt ons uit waarom dit extra item is gemaakt: ''Door de ligging van Feanwâldsterwâl aan het water, hebben veel bewoners van oudsher een voorliefde voor schaatsen op natuurijs, iets dat voor veel Friezen geldt. Als het kan, moet het.

Litjens zag het schaatsen op natuurijs als een mooie kans om nog een portret te maken. ''Tegelijkertijd wordt de kans om op natuurijs te schaatsen ieder jaar kleiner. Omdat we met Iepen Doar(p) de dorpscultuur van nu vastleggen voor toekomstige generaties, konden we de kans om dit belangrijke en mooie deel van die cultuur vast te leggen, niet laten liggen. Daarom dus een bonus-item'', zegt Litjens.

Het item is op de website van Iepen Doar(p) te zien.