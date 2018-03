VIDEO: Tips voor ouderen om langer thuis te blijven wonen

Oudere mensen kunnen langer thuis blijven wonen, wanneer het huis er een beetje op wordt aangepast. In Wolvega werd een informatiedag georganiseerd om de verschillende mogelijkheden daarvoor te laten zien. Daarbij kan gedacht worden aan een zelfzuigende stofzuiger of een speciale wc-bril, maar ook aan een lidmaatschap voor een speciaal taxibedrijf.

De meeste mensen kwamen langs om zich te oriënteren. De informatiedag is georganiseerd door vrijwilligers van Thuiswonen.nu, uit de dorpen De Hoeve, Oldeholtpade, Nijeholtpade en Oosterstreek. Die dorpen zijn hevig aan het vergrijzen. Zo'n dertig procent van alle inwoners in die dorpen is ouder dan 65 jaar.