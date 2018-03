ONS Sneek in tweede helft hard onderuit tegen Scheveningen

ONS Sneek heeft zaterdagmiddag de competitiewedstrijd in en tegen Scheveningen met ruime cijfers verloren. Na drie kwartier spelen stonden beide ploegen nog in evenwicht, maar na de thee moest het team van trainer Chris de Wagt capituleren. De Snekers gingen met 7-2 hard onderuit.

Ondanks het winterweer kwamen Scheveningen en ONS Sneek zaterdag 'gewoon' in actie op het door vrijwilligers sneeuwvrij gemaakte veld. De Snekers kwamen snel op achterstand. Rein Werumeus Buning kopte de bal ongelukkig achter zijn eigen keeper Volken Huisman, maar even later maakte topscorer Curty Gonzales alweer gelijk.

Halverwege de eerste helft kwam Scheveningen voor de tweede keer deze middag op voorsprong. Het was Brandon Robinson die namens de thuisclub scoorde. Scheveningen kon hier ook nu niet lang van genieten, want een minuut later zette Gonzales beide ploegen opnieuw in evenwicht.

Gifbeker

In de tweede helft kwam ONS Sneek voor de derde keer deze middag op achterstand. Levi Schwiebbe maakte vanuit een strafschop de 3-2. Tien minuten later mocht diezelfde Schwiebbe opnieuw vanaf elf meter aanleggen en opnieuw schoot hij de bal achter Huisman. ONS Sneek kreeg kansen op de aansluitingstreffer, maar die viel niet. Aan de andere zijde werd wel weer gescoord. Tim Peters maakte in korte tijd twee treffers en zette Scheveningen op een comfortabele 6-2 voorsprong.

Daarmee was de gifbeker nog niet leeg voor ONS Sneek. Scheveningen-speler Samir el Moussaoui maakte er in de slotfase zelfs nog 7-2 van.

Scheveningen - ONS Sneek 7-2 (2-2). 9. Rein Werumeus Buning (e.d.) 1-0, 13. Curty Gonzales 1-1, 23. Brandon Robinson 2-1, 24. Gonzales 2-2, 50. Levi Schwiebbe (pen.) 3-2, 60. Schwiebbe (pen.) 4-2, 64. Tim Peters 5-2, 70. Peters 6-2, 81. Samir el Moussaoui 7-2.