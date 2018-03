Oud-schipper Douwe Visser uit Sneek is zaterdag benoemd tot erelid van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS). Visser is meer dan veertig jaar bemanningslid geweest op De Sneker Pan. Als schipper is hij negen keer kampioen geworden. Daarmee is hij een van de meest succesvolle schippers uit de geschiedenis van de SKS.

Visser is in oktober vorig jaar gestopt als schipper en heeft het helmhout overgedragen aan zijn zoon Jappie.