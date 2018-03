Spekschaatsen op de gracht in Bolsward trekt veel bezoekers

Op de gracht van Bolsward wordt zaterdagmiddag aan spekschaatsen gedaan. Een hoop bezoekers staan langs de kant te kijken. Er ligt een korte baan van zo'n honderd meter lang, waarover de deelnemers zo snel mogelijk moeten schaatsen. De prijzen bestaan uit verschillende soorten spek. Spekschaatsen is een traditie, waarbij de schaatsers op houtjes over het ijs glijden.

De enige vrouwelijke deelneemster had ook ouderwetse kleding aan: een lange witte onderbroek, geitewollen sokken en handschoenen van opa en oma. "Als ik win, en die kans is best groot, deel ik het vlees met mijn familie. Ik zit op schaatsen, maar dit, op natuurijs en houtjes, is wel wat anders. Ik mis mijn klappers wel, ik gleed eerst alle kanten op."