WK sprint: Marrit Leenstra staat vierde in tussenstand

Op het WK sprint is Marrit Leenstra (uit Wijckel) zaterdag als negende geëindigd op de eerste 500 meter in Changchun in China. Letitia de Jong (uit Feanwâlden) werd elfde.

Olympisch kampioene Nao Kodaira begon sterk op het toernooi. De Japanse schaatsster zette de concurrentie op de eerste 500 meter direct op flinke afstand. Ze reed een baanrecord met 37.23 seconden. Jorien ter Mors eindigde als derde met een tijd van 37.97. Angelina Golikova uit Rusland werd tweede.

1000 meter

Later op de dag is ook de 1000 meter geschaatst. Marrit Leenstra reed daarbij een derde tijd (1.15.31) en ze staat nu vierde in de tussenstand. Letitia de Jong werd zesde op de 1000 meter. Ze staat achtste in het klassement. Jorien ter Mors pakte de winst op de 1000 meter met een tijd van 1.14.62, een baanrecord.

Zondag

Voor zondag staan opnieuw een 500 meter en 1000 meter op het programma. Kodaira begint zondag aan de tweede 500 meter met een voorsprong van 0.21 seconden op Ter Mors, die nu tweede staat in het klassement na twee afstanden.