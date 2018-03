Veel bezoekers op open dag bij boer Sijtsma in Harlingen

Er was zaterdagochtend veel aanloop bij de open dag op de boerderij van de familie Sytsma bij Harlingen. Het is bij de Sytsma's traditie dat in het voorjaar de kinderen uit Harlingen op bezoek komen om de kalfjes en lammetjes te bekijken. Vorig jaar was na zo'n schoolbezoek op 26 maart een tragisch ongeluk. Een auto werd toen gegrepen door een trein en een vader en zoontje - beiden uit Harlingen - kwamen daarbij om het leven. Sindsdien is de verkeerssituatie aangepast. De onveilige spoorwegovergang verdween en de boerderij kreeg in de herfst langs de zuidkant een nieuwe, veilige ontsluiting.

De Harlingers kunnen dus weer veilig op de boerderij van Sytsma komen. Vooral vaders en moeders met jonge kinderen maakten daar veel gebruik van. Sytsma organiseert de open dag omdat hij het belangrijk vindt dat mensen uit de stad kunnen zien hoe het op een boerderij werkt. Vroege bezoekers van de open dag hadden geluk, want rond koffietijd werd een kalfje geboren. Verder waren er ook al heel veel lammetjes te zien.

Sytsma wil volgend jaar weer beginnen met de schoolbezoeken. De open dag beleeft hij wel met een dubbel gevoel: "Hoe graag je het ook zou willen, je kunt de tijd niet terugdraaien. Het wordt elk jaar weer voorjaar en wij willen de mensen uit de stad graag laten meegenieten van het jonge leven op de boerderij."