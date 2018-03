Honderden schaatsers op het IJsselmeer bij Hindeloopen

Op deze laatste ijsdag zijn honderden schaatsers naar Hindeloopen gereisd om daar op het IJsselmeer te schaatsen. Op het ijs bij de jachthaven zijn zo'n 800 mensen, van jong tot oud op schaatsen. "De meeste mensen houden het anderhalf uur vol en dan gaan ze weer naar huis omdat het wel koud is. We hebben een baan van 1600 meter gemaakt, maar je kunt verder langs het strand, maar daar ligt zand op," vertelt ijsmeester Jappe Zweed.

Vrijwilligers en mensen van de ijsclub houden de veiligheid in de gaten en schaatsen zelf ook rond. "Als er wakken zijn, zetten we die af met pionnen en takken." Op een paar kleine incidenten na gaat het goed. "Vanmorgen was een vrouw bewusteloos geraakt, ze was misselijk. Die hebben we met een slee van het ijs gehaald. Een man was gevallen en had een beetje bloed op zijn kin. Sommigen hebben al jaren niet meer geschaatst."

Waardering

De ijsclub is blij met de bezoekers, want zo kunnen ze nog wat geld ontvangen. "We vragen geen entree, maar mensen doen vrijwillig wat in de bus. Het wordt erg gewaardeerd." Een oudere schaatsster geniet volop. "Het is even wennen, want ik heb lang niet geschaatst, maar de slag is er nog wel. Vroeger schaatste ik over alle scheuren heen en nu vlieg ik er allemaal in. Het ijs is goed, maar verderop ligt zand en dan loop je direct vast."

Op het ijs bij Earnewâld en Aldegea is het ook erg druk op dit moment. De gemeente heeft daar zes verkeersregelaars ingezet om het verkeer op de weg in goede banen te leiden.