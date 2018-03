"Sneekweek moet van tien naar zeven dagen terug"

De Sneekweek duurt tien dagen, en dat is te lang. Dat vindt de politie. Uit een evaluatie van het evenement van vorig jaar blijkt dat de Sneekweek te veel van de capaciteit van de politie vraagt. Ook vanuit omwonenden en ondernemers is er kritiek: in de laatste dagen zorgen drank en vermoeidheid voor overlast, vooral in de vorm van vernielingen.

"Drie jaar geleden zijn we begonnen om een mooi slot aan de Sneekweek te maken en het weekend er ook bij te trekken, met een slotconcert op de zondag," vertelt Gerard Vellinga van Sneek Promotion. "Het zeilen is donderdags al afgelopen, maar voor al die duizenden feestgangers organiseren we nog concerten. Uit evaluaties weten we van de overlast in de laatste dagen. Dat begrijp ik wel, dat het veel van de politie vraagt. Met alle betrokkenen moeten we naar een passende oplossing zoeken. Dit jaar gaat het nog wel tot en met zondag door, maar we staan open voor een kortere Sneekweek. Mogelijk kunnen we het slotconcert naar voren halen."