In Broeksterwâld is zaterdagochtend een leegstaande boerderij volledig afgebrand. De brandweer kon er niet gemakkelijk bij komen, omdat de boerderij aan een smalle weg staat. Toen de brandweer ter plaatse was, was het vuur snel geblust, zegt een brandweerwoordvoerder. Niemand raakte gewond.

Hoe de brand kon ontstaan, is niet duidelijk. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.