Het is nog steeds niet duidelijk van wie de tas met schoenen is, die vrijdag is gevonden bij Anjum. Omdat de tas bij het ijs lag, en omdat er ook schaatsbeschermers in zaten, dacht de politie dat er mogelijk schaatsers waren vermist. Met een helikopter heeft de politie gezocht op en bij het ijs bij Ezumakeeg, maar er is niemand gevonden.

Er zijn ook geen meldingen van vermissingen, meldt de politie. De tas met schoenen ligt nu op het politiebureau van Dokkum.