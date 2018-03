Internationale toppers bij kampioenschap Fries dammen

Het 'Fryslân Iepen' kampioenschap Fries dammen trekt dit jaar grote internationale namen. Al een aantal jaren groeit de populariteit van de Friese denksport over de grens. Zo bestaat het deelnemersveld dit jaar onder andere uit Vasyl Ivanchuk uit Oekraïne, wereldkampioen snelschaken en Jean Marc Ndjofang uit Kameroen, die Afrikaans kampioen is in het 'gewone' dammen.

De Friese variant is interessant voor ze, omdat het veel lastiger is om in een remise te eindigen. Met Fries dammen mag je namelijk alle kanten opslaan links, rechts, achteruit, vooruit en schuin.

Het toernooi wordt gespeeld op twee tallships in de haven van Franeker. Een mooi gezicht, maar ook heel koud. Ndjofang vertelt: "Ik kwam hier toen het in Kameroen 30 graden was! Ik ben het schip nog bijna niet af geweest." Het toernooi duurt tot en met zondag.