Drone-accu's zijn zomaar leeg met deze kou

Bezitters van drones doen er verstandig aan om hun apparaat bij temperaturen onder nul aan de grond te houden. Dat zegt drone-ondernemer Jan Wiersma van het bedrijf Vliegend.nl uit Dokkum. Volgens Wiersma zijn drone-accu's bij temperaturen onder nul veel sneller leeg. Een drone kan dan onbestuurbaar worden of zelfs neerstorten. In Fryslân is dat - voorzover bekend - deze vorstperiode nog niet gebeurd, maar op sommige andere plekken in Europa wel.

Warme accu

Wiersma adviseert drone-bezitters daarom om niet noodzakelijke vluchten uit te stellen totdat de temperaturen weer boven nul zijn. In het geval dat mensen toch een drone willen inzetten, doen ze er goed aan om met warme accu's te werken, want die gaan langer mee dan koude accu's. Er zijn trouwens ook drones op de markt, die wel een poosje kunnen vliegen als het koud is. Het gaat dan meestal om de duurdere types voor bedrijfsmatig gebruik. De iets goedkopere drone voor de consumentenmarkt kunnen normaal niet goed tegen winterweer, waarschuwt Wiersma. Het risico zit dan niet alleen in de drone zelf, maar ook in het apparaat dat de drone aanstuurt. Dat wordt vaak gedaan met een tablet of een smartphone en ook die zijn met lage temperaturen zomaar leeg.

Harde wind

Het bedrijf van Wiersma levert drones aan onder andere akkerbouwboeren, maar ook wel aan natuurorganisaties, die hun gebied zo van boven in de gaten kunnen houden. Alle klanten krijgen uitgebreide instructie over wanneer ze een drone wel en niet kunnen inzetten. Drones zijn in het geval gevoelig voor slecht weer. Naast kou zijn ook harde wind en veel regen risicofactoren.