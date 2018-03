Brandweer over St. Jacobiparochie: "Uit voorzorg klaarstaan"

In Sint Jacobiparochie was vrijdag melding van een grote brand bij metaalbewerkingsbedrijf Meijer Metal. Ook politie en ambulances waren opgeroepen, maar uiteindelijk bleek dat er niet veel aan de hand was.

Over de melding ontstond verwarring omdat een mast in het C-2000 systeem een storing had, dat is het communicatiesysteem van en voor hulpverleners. "Zo'n storing had de meldkamer nog niet eerder meegemaakt, toen is een omleiding gemaakt naar de meldkamer in Driebergen," legt Jan Willem Zwart van de brandweer uit. "Het is een bijzonder bedrijf waar ook zuurstofflessen zijn, dus kun je beter uit voorzorg klaarstaan dan te laat zijn." Het was niet duidelijk of er nog mensen binnen waren, de hal stond vol rook. "Zo'n storing is lastig te voorkomen. Het is techniek en er kan iets misgaan. We gaan dit wel evalueren."