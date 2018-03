Een auto is vrijdagavond bij de Schoterlandseweg bij Oudeschoot te water geraakt. Er wordt door de hulpdiensten nog gezocht naar de inzittende(n). De auto raakte door onbekende oorzaak op de kop in de vaart. Naast verschillende hulpdiensten, zoals politie, brandweer en een ambulance, is er ook een traumahelikopter opgeroepen.