Leden BFVW bevraagd over toekomst eierzoeken

Er komt een discussie over de rol van het eierzoeken binnen de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten. Het hoofdbestuur wil daarover en over nog meer zaken een enquête houden onder de leden. En dat wordt een hele spannende discussie, weet ook voorzitter Rendert Algra.

Nieuw beleidsplan

Vrijdagavond was de algemene ledenbijeenkomst van de bond in Earnewâld. Ruim vier jaar geleden hebben de leden nog met een hele grote meerderheid aangegeven dat het eierzoeken bij de BFVW hoort. Nu er weer een nieuw beleidsplan moet worden opgesteld en de kans op een provinciale ontheffing voor het eierzoeken zeer klein is, wil het bestuur dat de leden zich hier weer over uitspreken.

Definitie van eizoeken

Daarbij is het ook mogelijk dat er een nieuwe definitie van eierzoeken uitrolt, zoals eierzoeken zonder eieren mee te nemen. Tijdens de bijeenkomst werd ook duidelijk dat het aanbieden van het eerste kievitsei op het provinciehuis er weer niet in zit. De provincie wil het alleen toestaan als andere natuurclubs er steun aan geven en dat doen ze niet.