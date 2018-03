Een politiehelikopter heeft vrijdagavond boven de Esumakeech bij Anjum gezocht naar twee mensen. Eerder had een persoon in dit gebied een plastic zak gevonden met daarin herenschoenen, kinderschoenen en schaatsberschermers. Voor de zekerheid heeft de politie in het gebied gezocht, maar er is niemand aangetroffen. De politie houdt er rekening mee dat de schaatsers zijn vastgelopen of hun spullen zijn vergeten.

Schaatsers die de spullen missen, worden verzocht contact op te nemen met de politie.