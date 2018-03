'Doopmoeder' en commissaris dopen nieuwe watertaxi

Wagenborg Passagiersdiensten heeft vrijdagavond haar nieuwe schip m.s. Fostaborg gedoopt. De veerdienst zal met de nieuwe watertaxi en in samenwerking met Arriva Fryslân een nieuwe sneldienst bedienen tussen Leeuwarden en Ameland. Die dienstregeling krijgt twaalf afvaarten per uur. Reizigers kunnen zo vanaf 26 maart binnen een uur van de stad naar Ameland reizen.

Doopmoeder

Het is een traditie dat een vrouw de doop van een schip doet, omdat er anders rampen kunnen ontstaan. De doop van de m.s. Fostaborg werd gedaan door 'doopmoeder' Leemhuis-Stout. Zij werd bijgestaan door de commissaris van de Koning, Arno Brok.

48 mensen bij iedere overtocht

Het schip is op Friese bodem gebouwd. Met het schip kan de rederij vanaf de lente 48 mensen bij elke overtocht van en naar Ameland brengen. Reizen over het Wad krijgt hiermee volgens Wagenborg een nieuwe dimensie, omdat er met een snelheid van 40 kilometer per uur zal worden gevaren. De m.s. Fostaborg is vernoemd naar de vruchtbaarheidsgodin Fosta. 'Borg' verwijst naar de Koninklijke Wagenborg Groep.