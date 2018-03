Flyers hard op weg naar halve finale play-offs BeNe-league

De UNIS Flyers hebben vrijdagavond een goede stap gezet richting de halve finale van de play-offs in de BeNe-league. De Heerenveenster ijshockeyers waren vrijdag in Thialf met 5-1 te sterk voor Amsterdam Tigers. De periodestanden waren 3-0, 0-1 en 2-0. Als de Flyers zondag de tweede wedstrijd tegen Amsterdam ook winnen, dan staan ze in die halve finale.

Amsterdam begon dreigend, maar het waren de Flyers die in de eerste periode de score openden. Pippo Limnell scoorde de 1-0 uit in counter en daarna waren de Flyers heer en meester. Ronald Wurm maakte daarna de 2-0 en Marco Postma de 3-0.

In de tweede periode kwam Amsterdam wat terug in de wedstrijd. John Versteeg maakte de 3-1 en eventjes later raakte Iwan Muso de lat. Verder lieten de Flyers het in deze matige tweede periode niet komen.

Pippo Limnell gooide aan het begin van de derde periode met zijn tweede goal van de avond het duel op slot: 4-1. Niet lang daarna zorgde Aldo van Aalderen nog voor de 5-1.

Het was voor Marco Postma zijn 500e duel voor de UNIS Flyers. Hij werd na afloop van de wedstrijd in het zonnetje gezet.