SC Cambuur in slotfase onderuit bij FC Oss

Sportclub Cambuur is vrijdagavond met lege handen achtergebleven na het duel bij FC Oss. De ploeg van trainer René Hake verloor met 2-1 op bezoek bij de Brabanders.

Beide ploegen waren in de eerste helft aan elkaar gewaagd. Ze konden beiden aanvallend niet een vuist maken en de 0-0 brilstand aan het eind van de eerste helft was dan ook terecht. Zo weinig als er in de eerste helft gebeurde, zoveel gebeurde er aan het begin van de tweede helft. Koud in het veld zorgde Richard van der Venne ineens voor de 1-0 voor Oss. Cambuur kwam enkele minuten later met het antwoord: Daan Boerlage schoot de 1-1 binnen na een voorzet van Daniel Crowley.

De wedstrijd leek op een gelijkspel uit te draaien, maar Norichio Nieveld maakte in de 87e minuut de 2-1 voor Oss. Door het verlies raken de plekken voor de play-offs steeds verder buiten het bereik van de Leeuwarders.