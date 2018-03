Bantega vernoemt veld naar Sjinkie Knegt bij huldiging

Sjinkie Knegt is vrijdagavond in zijn woonplaats Bantega gehuldigd voor zijn prestaties bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea. De shorttracker kwam thuis met een zilveren medaille op de 1.500 meter. Enkele weken daarvoor won hij met groot vertoon van macht het Europees kampioenschap shorttrack in Dresden. Knegt reed vrijdag met een crossauto Bantega in, gevolgd door een aantal van zijn crossauto-vrienden. Hierna werd hij gehuldigd op een podium voor SCC De Pomp aan de Middenweg. Hij werd daar toegesproken en kreeg cadeaus.

Veld vernoemd naar Sjinkie

Tot zijn verrassing kreeg Knegt te horen dat het veld voor basisschool De Reinbôge in het dorp naar hem wordt vernoemd. Het heet voortaan 'Sjinkie-veld'. Het dorp wil met deze verrassing aan de bekendste inwoner van het dorp laten weten dat ze erg trots op hem zijn en dat hij als sportman een inspiratie is voor de dorpskinderen.