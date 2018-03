Brand in rieten dak in Zandhuizen

De brandweer van Marum, Haulerwijk, Roden en Eelde en een hoogwerker van de brandweer Groningen zijn vrijdagmiddag opgeroepen voor een woningbrand aan de Oudewijk in Zandhuizen. Het gaat om een brand in een rieten dak.

Voorbijgangers zagen de brand uit het dak komen. De eigenaar heeft onmiddellijk geprobeerd met een tuinslang de brand te blussen, maar dat lukte niet. De brandweer kon uiteindelijk erger voorkomen door de brand te beperken tot een klein deel van het dak.

Omdat er in de omliggende wateren ijs ligt, werd er opgeschaald naar middelbrand en werden uit voorzorg meerdere waterwagens opgeroepen. Zo kan er per waterwagen 15.000 liter extra water worden aangevoerd. Er is ook een ambulance naar de woning gekomen, maar waarom is niet duidelijk.