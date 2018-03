Gymnasium Beyers Naudé wordt Masterskip-school

Leerlingen van het Gymnasium Beyers Naudé krijgen de kans om op reis te gaan met het Masterskip Wylde Swan. Het schoolprogramma gaat dan ondertussen gewoon door. De Wylde Swan is een zeilschip waarop leerlingen uit heel Nederland uit de bovenbouw van de havo en vwo zes weken lang de wereld kunnen verkennen. Aan boord zijn vakdocenten die de leerlingen lesgeven.

Tweede van Nederland

Het Gymnasium Beyers Naudé wordt woensdag 7 maart benoemd tot officiële Masterskip-school. Hiermee zijn ze na het csg Bogerman in Sneek de tweede Masterskip-school van Nederland. "Er zullen nog vele volgen, maar het Beyers Naudé is wat ons betreft hét voorbeeld van een school die laat zien dat buitenschools leren een enorme verrijking kan zijn voor leerlingen. Samen met de nog volgende Masterskipscholen vormen zij een netwerk van scholen die onderwijs op maat en buitenschools leren hoog in het vaandel hebben staan.", zegt Masterskip-initiatiefneemster Hinke de Vries.

De afgelopen jaren zijn meerdere leerlingen van de school al mee geweest aan boord van Masterskip Wylde Swan.