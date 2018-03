UPDATE: Brand St.-Jacobiparochie onder controle

In St.-Jacobiparochie is melding gemaakt van een zeer grote brand bij metaalbewerkingsbedrijf Meijer Metal. De brandweer was met wagens uit Harlingen, Hallum, Leeuwarden, Menaam, Drachten en Stiens uitgerukt, maar het bleek dat er niet veel aan de hand was.

GRIP 1

De melding van de brand kwam om halfzes binnen bij de brandweer. Er werd al snel opgeschaald naar grote brand en zeer grote brand, omdat de brandweer onderling niet goed met elkaar kon communiceren. Dat had te maken met een storing in het C2000-netwerk, dit is een gesloten netwerk voor hulpverleners. Om zeker te zijn dat er wel voldoende hulpdiensten op de plaats van het incident aanwezig waren, werd daarna ook opgeschaald naar GRIP 1. Zo waren ook een ambulance, traumahelikopter en verschillende meetploegen aanwezig om eventuele giftige stoffen te meten in de omgeving.

Brand in lasersnijder

Uiteindelijk bleek dat er korte tijd brand was geweest in de afzuiging van een lasersnijder. Hierbij kwam ook rook vrij. Deze brand is geblust door de brandweer. Er waren op dat moment ook geen mensen aanwezig in het gebouw

Verwarring

Er was lange tijd sprake van verwarring bij de brandweer over wat precies de oorzaak van de meldingen was. Eerst werd gedacht dat er een storing was in een P2000-stuurmast. Daarom werd er niet meteen afgeschaald. Pas nadat definitief duidelijk werd dat de oorzaak een communicatiefout was en er niet veel aan de hand was, kon de brandweer om zeven uur afschakelen naar GRIP 0.