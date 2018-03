Selectie SC Heerenveen zo goed als fit voor Willem II

De selectie van Sportclub Heerenveen is voor het duel tegen Willem II zo goed als fit. Alleen keeper Warner Hahn en Dave Bulthuis zijn nog altijd geblesseerd. Heerenveen trainde vrijdag op het veld in Gorredijk. Door het koude weer trainde de ploeg vooral in het stadion deze week. Volgens trainer Jurgen Streppel heeft de ploeg er verder geen last van: "We moeten gewoon normaal doen. Het is koud, maar verder is het geen probleem."

Kansen

Heerenveen treft zaterdagavond met Willem II weer een tegenstander uit het rechter rijtje. Een ploeg die verdedigend goed speelt. "Maar daar hebben wij geen moeite mee. We creëerden tegen Excelsior ook genoeg kansen. Het ontbreekt ons aan het afmaken van de kansen."

Play-offs

Met nog negen wedstrijden te gaan, staat Heerenveen gedeeld negende een heeft het vier punten minder dan ADO Den Haag. Die plek geeft recht op deelname aan de play-offs.