De Pieter Stuyvesant Kuiertocht begint en eindigt volgend jaar in De Blesse. Dat is voor het eerst in het 17-jarig bestaan van de wandeltocht, meldt de organisatie. Elke editie gaat door een ander deel van Weststellingwerf. In de omgeving van De Blesse was de wandeltocht nog niet geweest.

Belangstellenden kunnen meedoen aan de 10, 20 of 30 kilometer of aan de marathon. De Pieter Stuyvesant Kuiertocht is op zaterdag 1 juni 2019.