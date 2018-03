Arrensleewedstrijd op Ameland alsnog afgelast

De arrensleewedstrijd op Ameland gaat zaterdagmiddag toch niet door. Vanwege een gebrek aan sneeuw en harde wind heeft de organisatie besloten het evenement af te blazen. Eerder deze week had de organisatie nog besloten na acht jaar weer een arrensleewedstrijd te houden, maar vrijdag is dat besluit dus ingetrokken. De teleurstelling bij de organisatie is groot, maar men houdt goede hoop dat het volgende winter wel kan doorgaan.