Danny Noppert uitgeschakeld in tweede ronde UK Open

Darter Danny Noppert uit Joure is vrijdagmiddag al vroeg uitgeschakeld op de UK Open. Noppert ging in de tweede ronde van het televisietoernooi onderuit tegen Ryan Harrington, met 6-3. Tot een stand van 2-2 ging de wedstrijd nog gelijk op, maar daarna liep de Engelsman uit en pakte hij de winst. De uitschakeling is een teleurstelling voor de Jouster. De laatste weken behaalde hij op de vloertoernooien nog een aantal goede resultaten.

De UK Open duurt nog tot en met zondag en wordt gespeeld in Minehead, in Zuid-Engeland. Opmerkelijk is dat het televisietoernooi dit jaar zonder toeschouwers wordt gespeeld. Vanwege het slechte weer in Groot-Brittannië heeft de organisatie besloten, in het kader van de veiligheid, geen publiek naar de zaal te laten komen.