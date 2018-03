Brievenbus in Tichelwurk mag toch blijven

De brievenbus in Tichelwurk, een dorp aan de Dokkumer Ie, mag daar toch blijven staan. CDA-Tweede Kamerlid Harry van der Molen uit Leeuwarden schrijft in een tweet dat PostNL hem dat in een mail heeft gemeld. Hij had Kamervragen gesteld over het verdwijnen van de brievenbus in het dorp. PostNL heeft nu besloten dat de brievenbus mag blijven.

Van der Molen is blij met het besluit. Had de brievenbus weg gemoeten, dan hadden de inwoners van Tichelwurk met hun post naar Wyns gemoeten. Dat dorp is alleen 's zomers te bereiken met een pontje over de Dokkumer Ie. In de winter hadden ze naar Stiens gemoeten, zes kilometer verderop.