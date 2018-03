IJsbrekers ingezet tussen Lemmer en Delfzijl

Rijkswaterstaat heeft vier ijsbrekers ingezet om de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl open te houden. Het gaat dan onder andere om het Prinses Margrietkanaal. Het openhouden is bedoeld voor de beroepsvaart, die op steeds meer plaatsen wordt gehinderd door ijs.

Bij Grou wordt sinds vrijdagmorgen een ijsbreker ingezet om de route voor het pontje naar De Burd begaanbaar te houden. Het werk wordt verricht door het bedrijf van Syb Bouius uit Noardburgum. Volgens Bouius is het niet het makkelijkste werk. "Het ijs is gebroken en daarna vriest het weer aan elkaar en dan krijg je grotere problemen, want dan wordt het ijs veel dikker." Bouius blijft in elk geval de komende dagen nog actief bij Grou.