Kou op de vrijdagsmarkt: "De sterksten blijven over…"

Het was koud en rustig op de Leeuwarder vrijdagsmarkt. Vanwege de kou waren er veel minder kooplieden en klanten aanwezig. "De sterksten blijven over...", was de gedachte. "Net als in de natuur."

Toch vonden de meesten wel dat bijvoorbeeld de grote grazers in de Oostvaardersplassen bijgevoerd moeten worden. "Dat doen wij bij de vogeltjes ook, wat pinda's en mezenbollen. Geef die dieren een baal hooi, wat maakt dat nou uit?" Anderen vonden dat men de natuur haar gang moet laten gaan. "Zo blijven de sterksten over." Een wrange vergelijking werd nog gemaakt met hongersnood in Afrika. "Daar voeren we toch ook bij en laten we de natuur zijn gang niet gaan?"

Voor de kooplieden was het niet altijd even makkelijk om warm te blijven, "maar we komen wel, want er wordt op ons gerekend."