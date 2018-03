Ariëns tweede na winnaar Schouten bij marathon Noordlaren

Crispijn Ariëns is vrijdag tweede geworden bij de marathon op natuurijs in het Groningse Noordlaren. De schaatser uit Wolvega kon niet voorkomen dat Simon Schouten, voor de tweede maal deze week, er met de winst vandoor ging. Achter Ariëns werd Remco Schouten derde.

Bij de vrouwen eindigden er geen Friezen op het podium. Beau Wagemaker was in Noordlaren de snelste. Kelly Schouten werd tweede en Emma Engbers derde.

Het was de derde en laatste marathon op natuurijs deze week. De eerste was woensdag in Haaksbergen, de tweede donderdag in Arnhem.