Bij de brand in een leegstaande boerderij in Vrouwenparochie is donderdagnacht asbest vrijgekomen. Dat meldt de gemeente Waadhoeke. De asbestdeeltjes liggen op het erf van de boerderij aan de Waling Dykstrastraat en op een perceel erachter. Het gebied is met linten afgezet om verspreiding van het asbest te voorkomen.

Er is geen asbest in het openbare gebied of op de weg terechtgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf zal het asbest opruimen.