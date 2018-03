Vaarverbod op route naar Drachten; binnenvaart niet blij

Provincie Fryslân heeft vrijdag het vaarverbod uitgebreid. Vanaf 12.00 uur geldt er ook een verbod op de vaarroute naar Drachten. Hoelang het verbod van toepassing is, is nog niet bekend.

Belangenvereniging Schuttevaer is niet blij met de uitbreiding van het vaarverbod. "Het is een ingrijpend besluit", vertelt Douwe Groen van Green Ship Holding. "Het doet de binnenvaart geen goed om de vaarwegen dicht te gooien", zegt hij. Waarom het besluit is genomen, weet Groen niet. "Misschien omdat het slecht is voor de walbeschoeiing, maar daar is geen duidelijkheid over."

Schippers moeten op zoek naar andere routes, want niet varen kost een hoop geld. "Het economische belang wordt steeds vaker aan de kant geschoven, het stremmen van vaarwegen gebeurt steeds gemakkelijker", vertelt Groen. "Binnenvaartschippers lopen soms wel 1.500 euro per dag mis en moeten dus uitwijken naar andere opdrachten en vaarroutes."

Uitzonderingen

Het vaarverbod in Fryslân is nu geldig op alle routes, behalve op De Houkesloot tot en met de industriehavens, het Van Harinxmakanaal, het Verbindingskanaal en de Harlingervaart, vanaf het Van Harinxmakanaal tot en met de Kalkhaven, de Wide Greons, Tijnje en Nieuwe Kanaal (gedeeltelijk), vanaf het Van Harinxmakanaal tot en met de Twadde Kanaalsbrug, de vaarweg naar Heerenveen en die naar Akkrum tot en met het gemaal in de Djipsleat.