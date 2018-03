Viaduct van 1,1 miljoen kilo geplaatst bij Joure

Bij Joure is vrijdag een viaduct van 1,1 miljoen kilo zwaar geplaatst. Het viaduct is onderdeel van de Haskerveldweg, de weg tussen Joure en Haskerhorne. Door de vernieuwing van het verkeersknooppunt bij Joure moet de weg worden aangepast.

Vertraging

Eigenlijk had de hele vernieuwing van het knooppunt donderdag al afgerond moeten zijn, maar door de vele regen vorig jaar is het werk vertraagd. Om tijd in te halen is er daarom voor gekozen om de pilaren en het betonnen wegdek van het nieuwe viaduct in dezelfde periode te bouwen. Het wegdek is eerst 100 meter verderop op een stellage opgebouwd en vrijdag met een op afstand bestuurbare vrachtwagen met kleine wielen op zijn plaats gereden.

Precisiewerk

"Het is precisiewerk", zegt omgevingsmanager Dirk Jan Lepstra van de provincie. "Er is aan beide kanten slechts 2 centimeter ruimte over." Mente Bonestroo van aannemersbedrijf Van der Lee is tevreden dat het werk, ondanks de kou, toch kan doorgaan. De specialistische apparatuur en deskundigheid die nodig is, is niet zomaar op een andere dag te krijgen. "Dan ben je zo een paar weken verder." De prognose is nu dat het hele knooppunt halverwege dit jaar klaar kan zijn.