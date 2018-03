Ophef over boetes voor parkerende schaatsers bij Broek

Mensen die bij Broek willen schaatsen, moeten er rekening mee houden dat ze vrijdag en zaterdag een bon kunnen krijgen, als ze de auto aan de Swettepoelsterdyk parkeren. Sinds donderdagmorgen geldt er een tijdelijk parkeerverbod voor één kant van de weg. Rondom de Swettepoel is het druk met schaatsers en dus ook met parkeerders, en de hulpdiensten moeten wel kunnen passeren, stelt gemeente De Fryske Marren.

Donderdag kregen tientallen mensen een boete van ruim 100 euro, nadat de gemeente de verbodsborden had geplaatst. Dat zorgde voor veel boze reacties. De meeste mensen vinden dat de gemeente beter eerst had kunnen waarschuwen. Vanwege alle ophef bekijkt De Fryske Marren nu of ze het misschien anders hadden moeten of kunnen aanpakken. "Zoveel commotie kun je niet zomaar aan de kant schuiven", zegt een woordvoerder van de gemeente.