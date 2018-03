Na zes jaar zitten in Moarkswâl weer schaatsers aan de bar

Vrijdagochtend zijn er na zes jaar weer schaatsers aangekomen bij Café Moarkswâl in Aldtsjerk. Het gaat om Leonard Tolsma en Ruurt Postma. Om tien over zes startten zij hun tocht op de Bonkevaart in Leeuwarden. Het was volgens de mannen goed te doen, al moesten ze onderweg wel enkele wakken ontwijken.

Nu de mannen de kroeg op schaatsen hebben bereikt, mogen ze hun eigen namen in de balk van het café schrijven. Volgens kroegbaas Henk Breeuwsma is Moarkswâl alleen via de Leeuwarder kant te bereiken. Op de route vanuit Dokkum ligt een groot wak.