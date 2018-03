Brandweer rukt uit naar Vrouwenparochie en Minnertsga

De brandweer in Fryslân is donderdagnacht manmachtig in actie geweest om twee branden te blussen. De eerste vond plaats in Vrouwenparochie. Daar ontstond tegen twaalven een uitslaande brand in een leegstaande boerderij aan de Waling Dykstrastraat. Al snel werd duidelijk dat het gebouw niet meer te redden was.

De korpsen van St.-Annaparochie en Stiens, een hoogwerker uit Leeuwarden en een groot watertransport uit Grou werden vervolgens ingezet om te voorkomen dat het vuur naar andere gebouwen oversloeg. Dat risico was behoorlijk groot door de harde wind, het droge weer en rondvliegende vonken. Uit voorzorg is er één woning ontruimd, omdat het niet zeker was of er ook asbest was vrijgekomen.

Tweede brand

Later die nacht was het raak in een stal met honderdzestig koeien bij Minnertsga. De korpsen van Menaam, Mantgum, Franeker en Harlingen hadden het vuur snel onder controle. Vier kalveren kwamen om bij de brand en de boer is nagekeken in de ambulance, omdat hij blootgesteld was aan rook.