Reddingsbrigade oefent redding uit wak

Vrijwillig in een wak springen. Dat is wat een aantal vrijwilligers van de Reddingsbrigade Drachten donderdagavond deden. In overlevingspak durfden sommigen dat wel aan, terwijl collega's op verschillende manieren probeerden hen er weer uit te krijgen. Het is bijvoorbeeld een heel verschil als geprobeerd wordt iemand uit een wak te halen die zelf mee kan helpen of dat het om iemand gaat die bewusteloos is. Voordat de oefening begon, kreeg iedereen instructies.

Het komt niet vaak voor dat er op deze manier in de praktijk kan worden geoefend op echt ijs. De deelnemers brengen alles wat ze geleerd hebben, meteen in de praktijk. Een vrijwilliger heeft deze week met haar familie bij De Veenhoop al een schaatser kunnen helpen die door het ijs gezakt was.